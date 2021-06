Dit weten we over de gevangenissen van Loekasjenko

Ongekend hard en gewelddadig treedt Aleksandr Loekasjenko, de president van Wit-Rusland, op tegen iedereen die tegen zijn regime is. En niet alleen demonstranten. Ook advocaten die het opnemen voor gedetineerden, journalisten die verslag doen van het proces en mensenrechtenactivisten lopen het risico opgepakt te worden.

Onlangs nog werd activist en journalist Roman Protasevitsj gearresteerd. De Wit-Russische staatszender zond deze week een interview met hem uit, waarin hij zegt president Loekasjenko te respecteren. Zijn verklaring is hoogstwaarschijnlijk onder druk afgenomen, zijn handen waren beschadigd.

De beelden van de hardhandige arrestaties op straat zijn bekend. Van de Wit-Russen die worden vrijgelaten zien we de sporen van mishandeling en horen we ook over de mentale marteling. Maar wat er in tussentijd precies gebeurt, achter de hoge muren van de gevangenissen in Wit-Rusland, dat blijft in veel gevallen speculeren.

We spraken met familieleden van gedetineerden in Wit-Rusland, om erachter te komen hoe het hun geliefden in de gevangenis vergaat. Let op: de beelden en verhalen zijn schokkend. Ze geven een inkijkje in de gevangenissen van Loekasjenko: