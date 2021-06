Suriname overklast Bermuda en mag blijven hopen op WK-deelname

Al na drie minuten wist Sheraldo Becker, oud-speler van ADO Den Haag, het net te vinden, 1-0. Na een kwartier spelen verdubbelde Nigel Hasselbaink de score. Beide spelers waren in de eerste helft nog een keer trefzeker en daardoor stond er bij het rustsignaal een comfortabele 4-0 op het scorebord.

Eerder won Suriname al van Aruba en de Kaaimaneilanden en daardoor mag het blijven hopen op deelname aan het WK in Qatar in 2022.

Suriname heeft ook zijn derde WK-kwalificatiewedstrijd gewonnen. In Paramaribo werd Bermuda eenvoudig verslagen, het werd 6-0 voor de ploeg van bondscoach Dean Gorré.

In het team van Suriname spelen veel (oud)voetballers uit de eredivisie. Zo verdedigt Warner Hahn het doel, staan Kelvin Leerdam en Ryan Donk in de verdediging, speelt Ryan Koolwijk op het middenveld en moet Diego Biseswar 'de Natio' van aanvallende impulsen voorzien.

Na de theepauze completeerde Hasselbaink zijn hattrick, hij maakte de 5-0. Het slotakkoord was voor ADO-speler Shaquille Pinas, die de bal binnenkopte uit een hoekschop.

Lange weg

De weg naar het WK is lang voor Suriname. Dertig landen nemen deel aan de eerste ronde. Alleen de zes groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende ronde.

De groepswinnaars strijden vervolgens in twee knock-outduels voor een plek in de derde, beslissende fase waar uiteindelijk Honduras, de Verenigde Staten, Costa Rica, Mexico en Jamaica zullen aansluiten. De beste drie landen plaatsen zich vervolgens voor het WK. De nummer vier kan zich via intercontinentale play-offs ook nog kwalificeren.