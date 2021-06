Bondscoach Annan bij EK hockey ook bezig met Spelen: 'Nog niet uit selectie'

Het doel voor de Nederlandse hockeyvrouwen de komende week is duidelijk, namelijk voor de elfde keer in de geschiedenis Europees kampioen worden. Toch is dat niet het enige waar bondscoach Alyson Annan mee bezig is. De EK zijn ook een belangrijk meetmoment voor de samenstelling van haar olympische selectie.

In tegenstelling tot Max Caldas, de bondscoach van de hockeymannen, maakte Annan niet tegelijkertijd met de EK-selectie ook de selectie voor de Olympische Spelen bekend. "We zijn er nog niet uit", is de heldere uitleg van de in Australië geboren hockeycoach.

"Alles is gericht op de Spelen. We willen blessurevrij het toernooi doorkomen en daarnaast kijken of de keuzes die we nu maken ook de goede keuzes zijn richting de Spelen. Er speelt veel op dit toernooi."

Welten verzekerd van selectie

Iemand die zich, indien fit, geen zorgen hoeft te maken over een ticket naar Tokio is 217-voudig international Lidewij Welten. "Lidewij komt sowieso in de olympische selectie", verzekert Annan. "Ze is van olympische kwaliteit, dus het zou gek zijn als ik haar niet selecteer. Of ze op tijd fit is, zien we wel op het eindstation."