Wekdienst 5/6: Musea, theaters en bioscopen open • AstraZeneca-weigeraars maken nieuwe afspraak

Goedemorgen! Een nieuwe reeks versoepelingen gaat vandaag in: musea, theaters en bioscopen gaan weer open. En restaurants mogen weer binnen mensen ontvangen.

Het weer vandaag: de dag begint met veel bewolking en op veel plaatsen valt af en toe regen. In de loop van de dag neemt de kans op regen af en vooral in het westen breekt de zon door. Met 16 tot 20 graden is het een stuk koeler.