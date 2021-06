'Duizenden medewerkers vertrokken bij jeugdbescherming'

jeugdzorg - NOS

Bij jeugdbeschermingsorganisaties zijn de afgelopen jaren duizenden mensen vertrokken, mede vanwege de hoge werkdruk. Onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow The Money hebben uitgezocht dat de uitstroom tussen 2015 en 2019 minstens 5000 voltijdsbanen was. Dit heeft geleid tot een personeelstekort. De jeugdbeschermers, die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van complexe gezinnen, ervaren het werk als belastend en stressvol. Ook het ziekteverzuim is met gemiddeld 7 procent hoog. Sinds 2015 is de jeugdbescherming deels gedecentraliseerd. Het Leger des Heils, een van de jeugdbeschermingsorganisaties, zegt tegen Pointer en Follow The Money dat het werk de afgelopen jaren veel zwaarder is geworden. "Er is meer agressie richting hulpverleners. Af en toe ook fysiek, maar vooral online zijn er bedreigingen. Jeugdbeschermers voelen zich onveilig."

Jeugdbescherming In Nederland kan de overheid ingrijpen in de opvoedsituatie: kwetsbare kinderen en gezinnen krijgen dan gedwongen hulp. Als kinderen ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, kan een rechter een ondertoezichtstelling uitspreken. Die wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermingsorganisatie.