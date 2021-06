Leven als homo in de profvoetbalwereld: 'Ik hou me maar stil'

Het is een verhaal dat we in Nederland zelden horen. De ervaring van een actief homoseksuele man uit de professionele voetbalwereld. In de NOS-podcast De Schaduwspits legt een voetbalprof die momenteel op het hoogste niveau uitkomt voor het eerst uit waarom hij niet uit de kast komt. Dat doet hij anoniem, omdat hij niet openlijk zijn geaardheid wil openbaren.

"Ik ben een sportman en ik heb maar één doel, dat is het hoogst haalbare in mijn sport. Dat kan geschaad worden als ik nu als homo naar buiten treed."

De persoon in kwestie denkt dat het voor het merendeel van de mensen in de voetbalwereld niet zou uitmaken als hij uit de kast komt. "Het is dat kleine deel waar je wel last van krijgt. Bijvoorbeeld van de spreekkoren in de stadions", zegt hij. "En mijn grootste angst is het buitenland-verhaal. Waarom zou ik een carrière in het buitenland op het spel zetten, omdat ik zo nodig wil roepen dat ik anders geaard ben?"

Volgens hem zijn er meer sporters die om die reden niet voor hun geaardheid uitkomen. "Als voetballer wil je een mooie carrière en een transfer maken naar het buitenland", zegt hij. "In het buitenland is het qua acceptatie vaak nog een ander verhaal dan in Nederland, in sommige landen zou je als speler helemaal geen kans meer krijgen."