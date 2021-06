Canada wil excuses Vaticaan na vondst kinderlichamen bij kostschool

De Canadese premier Justin Trudeau wil dat de katholieke kerk excuses maakt voor de misstanden op scholen voor inheemse kinderen in Canada. Een week geleden werden de lichamen van 215 kinderen gevonden bij een katholieke kostschool.

Na de ontdekking van de lichamen op de Kamloops Indian Residential School in British Columbia klonk in Canada de roep om excuses van de katholieke kerk. Vanuit het Vaticaan kwam hier echter geen reactie op. Volgens Trudeau is het tijd dat de kerk nu opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt.

Diep teleurgesteld

"Als katholiek ben ik diep teleurgesteld in de opstelling van de katholieke kerk", zei Trudeau. "Toen ik een paar jaar geleden in het Vaticaan was, vroeg ik aan paus Franciscus om excuses aan te bieden en te vragen om vergeving."

Ook vroeg hij om vergoedingen voor de slachtoffers en het vrijgeven van de documenten van de scholen, maar volgens Trudeau bleef het toen stil vanuit de kerk. Hij verwijt het Vaticaan gebrek aan leiderschap en hij roept Canadese katholieken op om hier aandacht voor te vragen bij hun bisschoppen en kardinalen.

In Canada kregen inheemse kinderen tot in de jaren 70 gedwongen onderwijs op christelijke scholen die door de Canadese overheid werden gefinancierd. Meer dan 150.000 kinderen werden daar "opgevoed" tot westerse modelburgers, maar ze werden vaak verwaarloosd en de sterfte was hoog.

Andere kerken

De Canadese overheid bood hier al eerder excuses en financiële genoegdoening voor aan. Ook verschillende kerken, waaronder de Anglicaanse kerk, boden excuses aan. Vanuit het Vaticaan bleven excuses dus uit, maar de aartsbisschop van Vancouver maakte dat gebaar woensdag wel.

Trudeau hoopt dat het Vaticaan dit voorbeeld alsnog volgt. Ook zei hij dat hij de katholieke kerk desnoods kan dwingen om de documenten van de scholen vrij te geven.