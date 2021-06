Nieuwe coronaversoepelingen: theater en voetbal middenin de nacht

Rensentheater in Emmen om middernacht weer open: 'We jubelen al dagen!' - NOS

In de meeste theaters en bioscopen zijn voorlopig maximaal 50 bezoekers per zaal welkom. Ook musea mogen weer gasten ontvangen. In alle gevallen geldt wel: alleen met reservering en gezondheidscheck.

Zo ging het Rensentheater in Emmen om één minuut na middernacht meteen open, met een concert van Alexander Broussard die nummers van Billy Joel zong. Er mochten 22 gasten bij zijn. Omdat het een van de kleinste theaters van het land is, was dat het maximaal aantal bezoekers dat op een veilige anderhalve meter afstand van elkaar kon zitten.

Liefhebbers van cultuur, sauna's en teamsporten kunnen hun hart ophalen. Er is een nieuwe ronde van coronaversoepelingen ingegaan. Op sommige plekken in het land was het opheffen van de beperkingen zo welkom dat mensen geen minuut langer dan nodig wilden wachten.

Bas Nijhuis

Ook voor sportliefhebbers is er meer mogelijk. Volwassenen mogen weer sporten in groepen van maximaal 50 personen, zonder anderhalve meter afstand. Een competitie spelen is er nog niet bij, maar 18-plussers mogen wel weer binnen hun eigen club een partijtje tegen elkaar spelen.

De mannen van vv Voorwaarts 5 in Utrecht konden niet wachten. Om 00.01 uur trapten ze af. Voor deze speciale gelegenheid had de Utrechtse club een bijzondere arbiter zover gekregen om in het holst van de nacht op zijn fluitje te blazen: topscheidsrechter Bas Nijhuis leidde de waarschijnlijk allereerste amateurwedstrijd in maanden.

Uitverkocht

De meeste mensen zullen pas overdag van de coronaversoepelingen gaan genieten. Bijvoorbeeld van de heropening van restaurants. Uit een rondgang van het ANP bleek gisteren al dat er dit weekend bij sterrenrestaurants bijna geen tafeltje meer te reserveren is.

Ook de theatervoorstellingen van vandaag zijn vrijwel allemaal uitverkocht en de bioscopen doen eveneens goede zaken. Jos Stelling, regisseur en eigenaar van twee Utrechtse filmhuizen, heeft voor vandaag geen plek meer over. "Toen bekend werd dat we 5 juni opengingen, ging gelijk de telefoon. We wisten het ook wel. Mensen willen gewoon weer aanschuiven", zei hij in NOS Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1.