Sywert van Lienden morgen te gast in Buitenhof • Daling aantal coronabesmettingen zet door

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal coronabesmettingen in een week tijd met twee derde gestegen. Dat is opvallend, omdat het overgrote deel van de volwassen Britten (75 procent) ten minste een vaccinatie heeft gehad. "Er is nu weer sprake van exponentiële groei in de besmettingscijfers en dat baart zorgen", zegt correspondent Tim de Wit.

Vooral omdat de zogenoemde Indiase virusvariant, die de WHO tegenwoordig de deltavariant noemt, inmiddels dominant is geworden. Dat concludeerde overheidsorganisatie Public Health England gisteren. Daarnaast groeit de wetenschappelijke data waaruit blijkt dat deze virusmutant besmettelijker is.

Forse stijging aantal coronabesmettingen baart Britten zorgen