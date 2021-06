Versoepelingen ingegaan • In VK in 66 procent meer besmettingen in een week

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal coronabesmettingen in een week met twee derde gestegen. Volgens het Britse statistiekbureau raakten in de week tot 29 mei zo'n 100.000 mensen besmet, tegenover 60.000 een week eerder.

Een steeds groter deel van de besmettingen is met de Indiase variant, meldt de BBC. In gebieden waar deze besmettelijker variant voorkomt testen de gezondheidsdiensten extra intensief. Daardoor kan de stijging van het aantal besmettingen heviger lijken dan de daadwerkelijke stijging.

De grootste toenames binnen het Verenigd Koninkrijk zijn in Engeland en Wales. In Engeland was de verspreiding afgelopen week 1 op 640, tegenover 1 op 1120 de week ervoor. In Wales groeide de verspreiding van 1 op 3850 naar 1 op 1050.

Volgens een hoogleraar geneeskunde is nog niet duidelijk of de extra besmettingen ook leiden tot meer ziekenhuisopnames. "We weten zeker dat als je één of twee doses van het vaccin hebt gehad, de kans kleiner is dat je besmet raakt. En als dat toch gebeurt, dan beland je minder snel in het ziekenhuis."