België gaat 16- en 17-jarigen vaccineren • Zuid-Korea ontvangt miljoen doses Janssen-vaccin van VS

In Zuid-Korea is een Amerikaans militair vliegtuig geland met meer dan een miljoen doses van het Janssen-vaccin, schrijft persbureau Yonhap. Met de gift wil bondgenoot Zuid-Korea onder meer militairen gaan vaccineren die nauw samenwerken met Amerikaanse troepen.

De VS heeft tienduizenden manschappen gelegerd in het Aziatische land. De Amerikaanse president Joe Biden had Zuid-Korea vorige maand al toegezegd om ruim een half miljoen militairen te vaccineren. Later werd besloten nog meer vaccins te sturen.

"Met deze doses garanderen we de veiligheid en paraatheid van troepen uit Zuid-Korea en de VS", zegt een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgens Yonhap. In de VS wordt het Leidse Janssen-vaccin ook gebruikt. Daar zijn inmiddels zo'n 11 miljoen mensen ermee ingeënt, schrijven Amerikaanse media.