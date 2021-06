'Nieuwe beschuldigingen van misbruik tegen PVV-Kamerlid Dion Graus'

PVV-Kamerlid Dion Graus wordt opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Een voormalige fractiemedewerker zegt dat Graus haar heeft gedwongen tot "heel veel ernstige dingen", meldt NRC. Het Kamerlid weerspreekt de beschuldigingen.

De jonge vrouw klaagde volgens de krant in februari over het misbruik bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib en een vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer. Ze vertelde dat ze van Graus mee moest naar werkbezoeken en etentjes. Ook zou hij haar alcohol hebben laten drinken, terwijl ze dat niet gewend was.

Gestalkt

Het is niet duidelijk wat de vrouw bedoelt met de "heel veel ernstige dingen" waar Graus haar toe zou hebben gedwongen. Ze zegt verder dat hij haar ging stalken, nadat ze hem had afgewezen.

Ze zou de melding hebben gedaan nadat in februari bekend werd dat een andere medewerker van de PVV-fractie aangifte had gedaan tegen Graus. Het ging om zijn ex-vrouw, die zei onder meer dat ze seks moest hebben met zijn beveiligers. Dat zou ook in het gebouw van de Tweede Kamer zijn gebeurd.

Maatregelen Arib

Na die berichten zei toenmalig Kamervoorzitter Arib dat ze geen bevoegdheden had om die beschuldigingen te onderzoeken. Volgens NRC heeft Arib, achter de schermen en buiten de protocollen om, wel degelijk maatregelen genomen tegen Graus. Zo werd hem de toegang tot het Kamergebouw ontzegd; alleen voor stemmingen was hij nog welkom.

Nadat Arib in april door Vera Bergkamp werd opgevolgd als Kamervoorzitter zouden de maatregelen tegen Graus zijn stopgezet.

Complot

Graus ontkent dat hij de oud-fractiemedewerker heeft misbruikt. Tegen NRC spreekt hij over een complot van een deel van de PVV-fractie tegen hem.

NRC sprak ook met andere medewerkers die zeggen dat ze seksueel zijn geïntimideerd door Kamerleden. Volgens de medewerkers schiet de klachtenafhandeling tekort. Allemaal zeggen ze dat ze spijt hebben van hun meldingen en ze raden lotgenoten af om aan de bel te trekken.