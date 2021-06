Herdenkingstocht in Rotterdam voor doodgestoken Akshay (17)

In Rotterdam hebben honderden mensen met een tocht de doodgestoken 17-jarige Akshay herdacht. Hij kwam vorige week om het leven in een woning aan de Meester Arendstraat in de wijk Charlois.

Bij de herdenkingstocht waren familieleden, vrienden en bekenden van het slachtoffer aanwezig. Een groot deel van hen droeg rood met witte kleding als verwijzing naar Feyenoord, de club waarvan Akshay een groot supporter was.

Aangevoerd door een brassband trok de stoet door zijn wijk. De tocht ging onder meer langs het huis waar Akshay bezweek aan zijn verwondingen.

Vier verdachten

In totaal zijn nu vier verdachten aangehouden, meldt de politie. Hun rol bij het incident wordt nog onderzocht. Wat er precies in de woning is gebeurd en waarom is nog niet duidelijk.

De 44-jarige moeder van Akshay raakte bij de steekpartij gewond aan haar arm. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht. Omwonenden zeggen tegen de politie dat drie mensen in grote haast de woning waar het allemaal gebeurde verlieten.