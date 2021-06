Nederlandse hockeyers beginnen EK met ruime zege op Delmees Frankrijk

De Nederlandse hockeyers zijn het EK in eigen land goed begonnen. In het Wagener-stadion in Amstelveen, met ruim 3.000 enthousiaste toeschouwers op de tribunes, was Oranje met 3-0 te sterk voor Frankrijk. Jip Janssen (strafcorner), Thierry Brinkman en Jeroen Hertzberger tekenden voor de doelpunten.

Op voorhand gold het openingsduel van het EK als een strijd tussen David en Goliath. De laatste nederlaag van de Nederlandse mannen tegen Frankrijk was op 23 april 1949 in een oefeninterland in Parijs. Van de daaropvolgende 43 interlands won Oranje er 42 en speelde het een keer gelijk. De laatste jaren is Frankrijk echter aan een opmars bezig. Onder bondscoach Jeroen Delmee, die na de Olympische Spelen de Oranjemannen gaat coachen, haalden de Fransen bij de laatste wereldkampioenschappen in India in 2018 zelfs de kwartfinales. Oranje opent fel Ondanks het gebrek aan wedstrijdritme gaven de Fransen - met de geboren Nederlander Pieter van Straaten - zich niet zomaar gewonnen, al had de bal na ruim een minuut al in het Franse doel kunnen liggen na een knappe individuele actie van Jorrit Croon. Ook Hertzberger was dicht bij de openingstreffer, maar zijn schot uit de draai kwam op de legguards van de Franse doelman Arthur Thieffrey.

Bondscoach Jeroen Delmee geeft aanwijzingen aan zijn Franse ploeg. - ANP

De eerste strafcorners waren voor de Fransen, nadat Seve van Ass de bal op zijn voet had gekregen. De eerste corner werd gesmoord door Glenn Schuurman en bij zijn tweede poging schoot Victor Charlet rakelings naast. Vijf maal is scheepsrecht Na vijf minuten in het tweede kwart kreeg Nederland zijn eerste strafcorner. Jip Janssen - nog met masker vanwege de oogblessure die hij begin april in de topper tussen Kampong en Bloemendaal opliep - mocht liefst vijf keer aanleggen. Zijn eerste, tweede en derde poging, belandde op een Franse voet en ook zijn vierde poging leidde opnieuw tot een corner. De vijfde push van Janssen werd onderweg van richting veranderd door een Franse stick, waardoor de doelman kansloos werd: 1-0. Nadat Antonin Igau de kans op een Franse gelijkmaker had laten liggen (voorlangs), verdubbelde Thierry Brinkman 13 seconden voor rust de voorsprong van Oranje. Robbert Kemperman gaf een geweldige diagonale pass op Billy Bakker, wiens harde voorzet door Brinkman met een tip-in in het doel werd gewerkt: 2-0.

Jeroen Hertzberger na zijn 3-0 in het EK-duel met Frankrijk. - ANP

Jeroen Hertzberger, inmiddels 35 jaar en in een eerder stadium zo goed als afgedankt door bondscoach Max Caldas, zorgde met een klassieke frommelgoal in het derde kwart voor 3-0. Waar Mirco Pruyser nog stuitte op doelman Tieffrey, wist de aanvaller van Rotterdam wel een gaatje te vinden in de korte hoek. "Elke spits zal zeggen dat het niet uitmaakt of het een frommelgoal is of niet", lachte Hertzberger na afloop, die verder aangaf dat hij genoten had van het aanwezige publiek. "Hier doe je het voor." Bekijk hieronder de reactie van Hertzberger en de opvallend diepgravende analyse van Jorrit Croon na afloop van het duel met Frankrijk.