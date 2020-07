Europa tijdens de coronacrisis: alle reportages op een rij

Europa is veranderd door de coronacrisis. Er is meer angst, hier en daar meer machtsvertoon, maar ook meer hoop en solidariteit. Dat merkte onze Europa-correspondent Saskia Dekkers toen ze als eerste journalist rondtrok door Europa. Samen met haar man en cameraman Pieter Nijdeken bezocht ze in vier maanden tijd elf Europese landen, met het virus op de hielen. Bekijk hier de vijftien reportages die ze onderweg maakten:

We beginnen in maart in het Amphia Ziekenhuis in Breda dat midden in de Brabantse corona-brandhaard ligt. Bij hoge uitzondering krijgen we toestemming om mee te kijken op alle afdelingen, waar het personeel al wekenlang hard aan het werk is.

Breda: 24 uur in het Amphia Ziekenhuis - NOS

Het eerste verslag uit het buitenland komt vanuit het Belgische Essen, een stadje in lockdown. Essen is omgeven door Nederland en heeft 25 grensovergangen. En die zijn vrijwel allemaal gesloten.

Essen: road blocks op de grens met Nederland - NOS

Vlaamse dichters ontfermen zich inmiddels over eenzame Belgen en voeren gesprekken over de lijn. We gaan langs bij schrijver Hugo Camps. Volgens hem ontbreekt het in Europa aan troost.

Knokke: Hugo Camps biedt literaire troost - NOS

Als we in Frankrijk zijn, zijn er daar bijna 18.000 mensen bezweken aan het coronavirus. Met een dramatische hoofdrol voor de stad Mulhouse, een van de grootste brandhaarden.

Mulhouse: dramatische rol in de corona-uitbraak - NOS

In de banlieues ten noorden van Parijs leven veel mensen onder de armoedegrens. Het coronavirus maakt het leven er nog ingewikkelder en legt de sociale verschillen pijnlijk bloot.

Parijse banlieue: spanningen lopen op door corona - NOS

In het skigebied Ischgl in Oostenrijk raakten toeristen massaal besmet met het coronavirus. De bars en pistes waren in maart nog gewoon toegankelijk. Na een verplichte quarantaine gaat het dorp weer open.

Ischgl: weer open na verplichte quarantaine - NOS

Italië wordt hard geraakt door het coronavirus. Alles wijst erop dat de economie ook een flinke klap krijgt. In Vittorio Veneto, in Noord-Italië, eisen ondernemers meer steun en solidariteit.

Noord-Italië: ondernemers eisen meer steun en solidariteit - NOS

De drieduizend bewoners van het Italiaanse dorpje Vo' doen mee aan een veelbelovend onderzoek naar het coronavirus. En haalden daardoor de afgelopen maanden het wereldnieuws.

Vo': een Italiaans dorp als coronaproefkonijn - NOS

Zweden kiest volledig zijn eigen koers in de corona-pandemie: zonder strenge lockdown-maatregelen maar wel met een aantal dringende adviezen. Voor sommigen een voorbeeld, voor anderen een schrikbeeld.

Zweden: de Zweedse 'Jaap van Dissel' heeft een cultstatus - NOS

Het doel in Zweden was expliciet om de ouderen te beschermen. Toch sloeg het virus juist in deze leeftijdsgroep meedogenloos toe.

Zweden: beschermen van ouderen gefaald - NOS

Het enige land in Europa dat minutieus was voorbereid op een pandemie, en met resultaat, is Finland. De Finnen zien buurland Zweden dan ook als 'gevaarlijk' en willen niet dat Zweedse reizigers het virus in Finland komen verspreiden.

Finland: als enige goed voorbereid op een pandemie - NOS

De verkiezingen in Polen zouden eigenlijk al in mei plaatsvinden, maar moesten vanwege de pandemie worden uitgesteld. Vervolgens schoof de oppositie een heel andere kandidaat naar voren. Hij kan het Poolse én Europese politieke landschap veranderen.

Polen: gaan de kiezers voor een ander Polen? - NOS

Polen beleeft een spannende tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Maar het thema dat door de kandidaten zoveel mogelijk wordt gemeden, is de coronapiek in de steenkolenmijnen.

Polen: enorme corona-uitbraak in de mijnen - NOS

Volgens critici gebruikte de Hongaarse regering van premier Viktor Orbán de coronacrisis om de eigen macht uit te breiden en burgers te intimideren. Kritiek op het beleid wordt niet getolereerd.

Hongarije: kritiek op coronabeleid wordt hard aangepakt - NOS

In Noord-Engeland stemde de arbeidersklasse massaal op de partij van premier Boris Johnson. Juist daar ondervinden mensen nu de harde gevolgen van de coronacrisis.

Noord-Engeland: inwoners worden hard geraakt door coronacrisis - NOS