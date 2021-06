Schelling klopt grote namen en boekt in Zwitserland eerste zege als prof

Ide Schelling heeft in Zwitserland verrassend de GP des Kantons Aargau gewonnen. De 23-jarige renner van Bora bleef in de sprint de ervaren klimmers Rui Costa en Jhoan Esteban Chaves voor en boekte zo de eerste zege in zijn nog prille profcarrière.

Schelling kon prima uit de voeten met het lokale rondje bij Leuggern, waarin negen keer de Schlatt (stijgingspercentage van 6,7) en twee keer de Rotberg (stijgingspercentage van 3,8) verteerd moesten worden.