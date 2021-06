Veel overlast in Zuid-Nederland door hoosbuien

Uit Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard, Bergeijk en Waalre komen beelden van ondergelopen straten. De spoorbrug in Geldrop is onder water gelopen.

In Eindhoven moest de politie de Elisabethtunnel afsluiten omdat een auto vast was geraakt in het water. Ook op andere plaatsen in de stad zorgden onderlopen tunnels voor overlast, zoals in de Noord Brabantlaan. Auto's kwamen vast te zitten en mensen moesten wagens duwen om ze los te krijgen.

Op sommige plekken in Eindhoven kwamen putdeksels omhoog, melden bewoners: