Veel overlast in midden en zuiden door hoosbuien

Ondergelopen straten in Bergeijk - SQ Vision

Het noodweer dat over het zuiden en midden van Nederland trekt, leidt op meerdere plaatsen tot wateroverlast. Het KNMI heeft voor Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Gelderland code geel afgekondigd. Uit onder meer Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard, Eersel, Bergeijk en Waalre komen beelden van ondergelopen straten. De spoorbrug in Geldrop is onder water gelopen. Sommige auto's kwamen vast te staan:

Overlast in Zuid-Nederland door noodweer - NOS

In Eersel liep onder meer een café onder water. In Eindhoven moest de politie de Elisabethtunnel afsluiten omdat een auto vast was geraakt. Ook op andere plaatsen in de stad zorgden onderlopen tunnels voor overlast, zoals in de Noord Brabantlaan. Auto's kwamen vast te zitten en mensen moesten wagens duwen om ze los te krijgen. Op sommige plekken in Eindhoven kwamen putdeksels omhoog, melden bewoners:

Ook uit Zeeland komen berichten over ondergelopen straten. In Doetinchem sloeg de bliksem in op het dak van een woning. Daardoor is de schoorsteen van het huis gebarsten.

De beschadigde schoorsteen in Doetinchem - SPS Media