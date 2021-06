Uitstekende EK-generale voor Noord-Macedonië, straks tegenstander van Oranje

In de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK heeft een van de tegenstanders van Oranje behoorlijk wat zelfvertrouwen weten te tanken. Noord-Macedonië won gemakkelijk met 4-0 van Kazachstan.

In hoofdstad Skopje kwam Noord-Macedonië via een benutte strafschop van Ezgjan Alioski na een half uur op voorsprong. Na een directe rode kaart voor Kazach Serikzhan Muzhikov vlak voor rust, konden de Macedoniërs na rust gemakkelijk de score uitbreiden.

Na een klein uur zorgde Ivan Trickovski voor de 2-0. Milan Ristovski en Darko Churlinov zorgden in het laatste kwartier voor de overige treffers.

Derde tegenstander Oranje

Noord-Macedonië speelt op 13 juni in Boekarest de eerste EK-wedstrijd tegen Oostenrijk. Op 21 juni is de ploeg van bondscoach Igor Angelovski in Amsterdam de derde tegenstander van Nederland.