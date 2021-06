Trump van Facebook geweerd tot minimaal januari 2023

De Amerikaanse oud-president Trump mag tot zeker januari 2023 geen berichten plaatsen op Facebook en Instagram. Dat heeft Facebook, ook eigenaar van Instagram, besloten. Trump mag alleen op de sociale mediaplatforms terugkeren als aan een aantal voorwaarden is voldaan, anders wordt de maatregel verlengd.

In januari werd Trump de toegang tot Facebook en Instagram 'voor onbepaalde tijd' ontzegd. Facebook had Trump verbannen nadat hij tijdens de bestorming van het Capitool een video en bericht had geplaatst waarin hij begrip leek te tonen voor de relschoppers in het parlement.

Het Oversight Board, een orgaan van Facebook en dochter Instagram dat moet controleren of de platforms zich aan hun eigen regels houden, bepaalde in mei dat de sanctie om Trump van Facebook te weren terecht was gezien de ernst van de rellen, waarbij vijf doden vielen.

Kritiek

De toezichthoudende raad had echter ook kritiek. Dat het verbod voor onbepaalde tijd was opgelegd, noemde de raad ongepast en te willekeurig. Die maatregel staat ook niet in de beleidsregels van Facebook. De gebruikelijke straffen van Facebook zijn verwijdering van berichten, het opleggen van een tijdelijke schorsing of intrekking van het account.

Om die reden heeft Facebook de verbanning van Trump opnieuw bekeken en de maatregel beperkt tot twee jaar, gerekend vanaf januari dit jaar. Met de toevoeging dat tegen het einde van die periode experts gaan bekijken of de risico's voor de openbare veiligheid zijn verminderd.

Blijven evalueren

"We zullen externe factoren evalueren", stelt Facebook in een verklaring. "Zoals geweldsincidenten, problemen bij het organiseren van vreedzame bijeenkomsten en andere kenmerken van maatschappelijke onrust. Als we vaststellen dat er nog steeds een ernstig risico voor de openbare veiligheid bestaat, zullen we de maatregel voor een bepaalde tijd verlengen en blijven evalueren totdat het risico is verminderd."

Trump is naast Facebook ook van Twitter en YouTube verbannen. In mei lanceerde hij op zijn website een eigen communicatieplatform, maar daarmee is hij inmiddels weer gestopt.