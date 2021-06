Ook bondsbestuur wijst bezwaar Polling af; judoka definitief niet naar Tokio

Ook het bondsbestuur van Judo Bond Nederland (JBN) heeft het bezwaar van Kim Polling tegen de beslissing om haar niet te selecteren voor de Olympische Spelen ongegrond verklaard.

Eerdere bezwaren van Polling werden door de selectiecommissie en de bezwaarcommissie al ongegrond verklaard. Ze gaat nu definitief niet naar Tokio.

"Ik ben daarover enorm teleurgesteld", stelt Polling. "En daarnaast verbijsterd over de tenenkrommende reactie die ik vandaag heb ontvangen en over het verloop van de bezwaarprocedure. In drie instanties - selectiecommissie, bezwaarcommissie en het bondsbestuur - zijn de olympische coaches, wiens input doorslaggevend is geweest, niet bevraagd. In geen enkele van die drie stappen is de zaak dus inhoudelijk opnieuw bekeken."

'Ik scoor simpelweg beter'

Polling kreeg eind april te horen dat ze niet naar de Spelen zou gaan. De selectiecommissie van JBN geeft in de klasse tot 70 kilogram de voorkeur aan Sanne van Dijke. Volgens Polling zijn er in de selectieprocedure fouten gemaakt, onder meer in het gebruik van statistieken. "Ik scoor simpelweg beter", zei ze hier eerder over.

In onderstaande video legde Kim Polling op 24 mei uit welke fouten er in haar ogen zijn gemaakt.