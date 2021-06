Festivals hebben zin in de zomer, maar er zijn nog wel onzekerheden

Als de coronacijfers de goede kant op blijven gaan, dan kunnen vanaf 30 juni onder voorwaarden weer grotere evenementen plaatsvinden. Dat werd afgelopen week duidelijk. En dat biedt hoop op een zomer waarin ook weer festivals kunnen plaatsvinden.

Maar vanwege de onzekerheid zullen er sowieso veel minder festivals zijn dan in een normale zomer. "Een aantal is verplaatst naar september of later, een aantal is geannuleerd en een aantal gaat ervoor", zegt Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers.

Voorzichtig positief

"We zijn nu voorzichtig positief", zegt Rosanne Janmaat, operationeel directeur van festivalorganisator ID&T. Het bedrijf is druk bezig om de komende twee maanden festivals als Macumba, Milkshake en Mysteryland te organiseren. "We hopen wel snel op nog meer duidelijkheid."

"We zijn vol goede moed, maar er zijn nog heel veel vragen", zegt Marjanne Manders van Mojo Concerts, dat in augustus Lowlands en Down the Rabbit Hole heeft gepland. In een normale zomer organiseert Mojo zo'n tien festivals, daarvan zijn dit jaar dus deze twee overgebleven.

Honderdduizenden testen voor toegang

Want wat precies de voorwaarden worden voor grote festivals moet dus nog duidelijk worden. De sector gaat ervan uit dat de anderhalve meter kan worden losgelaten, op voorwaarde dat mensen alleen toegelaten worden met een negatieve test of als ze volledig gevaccineerd zijn. Het plan is dat er in de zomer honderdduizenden 'testen voor toegang' per dag kunnen worden gedaan.

Verder is het de vraag of festivals op 100 procent van hun capaciteit mensen mogen binnenlaten of dat het beperkt wordt tot 75 procent. "Dat laatste is geen optie voor ons, dan komen we niet uit qua kosten", zegt Janmaat van ID&T. "We hebben al onze kaartjes al verkocht, dus dan wordt het lastig om te zeggen': jij mag wel en jij mag niet", zegt Manders van Mojo.

Garantiefonds

Dan is er nog het garantiefonds van de overheid voor evenementen. Dat werd in januari al aangekondigd, maar het loket is nog niet officieel open. "Voor organisatoren is dit fonds van groot belang als vervanging voor een verzekering", zegt Willem Westermann van de Vereniging van Evenementenmakers.

Want festivals kunnen zich bij verzekeraars niet indekken voor annulering door corona. "Het fonds lijkt nu wel echt vorm te krijgen", zegt Janmaat van ID&T. "We kunnen al wel een soort voorlopige aanvraag doen, maar weten nog niet zeker of het wordt toegekend."

Het ministerie van Economische Zaken zegt dat de Europese Commissie nog goedkeuring moet geven aan het garantiefonds, omdat het staatssteun betreft. "We verwachten die op korte termijn en zijn daar positief over", aldus een woordvoerder.

Personeel is een uitdaging

Nog een mogelijk knelpunt: personeelstekorten. Want een deel van de mensen die voorheen in de evenementenbrache werkzaam waren, heeft inmiddels ander werk. "Personeel is wel een uitdaging", zegt Marjanne Manders van Mojo. "We zijn daarom al volop met onze leveranciers en zzp'ers in gesprek: reken erop dat we jullie nodig hebben voor Lowlands en Down the Rabbit Hole. Het wordt krap, maar het gaat wel lukken, denk ik."

"Naast de onzekerheid is personeel de grootste uitdaging. Veel freelancers zijn naar andere sectoren gevloeid en er is geen garantie dat ze terugkomen", zegt Rosanne Janmaat van ID&T.

Toch denkt de sector dat het ondanks al deze mitsen en maren een goed seizoen kan worden. "Het blijft heel spannend, maar de ingrediënten zijn er voor een succesvolle zomer", aldus Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers.