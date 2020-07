Doelman Mulder terug bij Heerenveen na 'geweldige periode' bij Swansea

Mulder keepte deze week wel nog in de play-offs voor promotie naar de Premier League. Swansea werd woensdag in de halve finales uitgeschakeld na de dubbele ontmoeting met Brentford.

Mulder kijkt terug op een onvergetelijke tijd bij de club uit Wales. "We gingen er als jong gezin naartoe. Een groot avontuur, voor ons allemaal. Alles was nieuw. Onze kinderen hebben er hun jongste jaren doorgebracht. Dat is heel bijzonder en koesteren we voor altijd", zegt hij op de website van Heerenveen.

"Sportief gezien ging er met de Premier League, waar we met Swansea toen nog in speelden, een wereld voor me open. Zo groot, zo intens: de beleving, het hoge niveau. Een geweldige periode, maar nu was het tijd om terug te keren."

Mulder verdedigde in het verleden ook het doel van Feyenoord (140 wedstrijden) en Excelsior (41 wedstrijden).