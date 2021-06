Opnieuw opvallende zege beachvolleybalsters Schoon en Stam in Ostrava

In de tweede kwalificatieronde in Ostrava hadden Schoon en Stam woensdag ook al voor een verrassing gezorgd. Ze wonnen in drie sets (21-18, 19-21 en 15-12) van Kerri Walsh-Jennings en Brooke Sweat uit Amerika. Daardoor strandde de poging van de 42-jarige drievoudig olympisch kampioene Walsh om voor de zesde keer olympische deelname af te dwingen .

Beachvolleybalsters Raïsa Schoon en Katja Stam hebben ook in de tweede ronde van het viersterren World Tour-toernooi in het Tsjechische Ostrava voor een verrassing gezorgd. Het Nederlandse duo versloeg de Braziliaanse nummers één van de plaatsingslijst Agatha en Duda met 21-17, 21-15.

Later op vrijdag spelen Sanne Keizer en Madelein Meppelink ook nog in de tweede ronde, tegen de Duitse vrouwen Julia Sude en Karla Borger.

Keizer en Meppelink zijn al zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Stam en Schoon hebben nog een kleine kans. Eind juni is in Scheveningen een olympisch kwalificatietoernooi, dat is de laatste kans op kwalificatie voor de Spelen.