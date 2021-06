Hassan richting FBK Games: 'Mijn inhoud is perfect, mijn snelheid nog niet' - NOS

"De laatste weken heb ik echt het gevoel dat ik er klaar voor ben." Nog zeven weken en dan hoopt atlete Sifan Hassan op de Olympische Spelen in Tokio goud te pakken op de 5.000 en 10.000 meter. Althans, het plan is nog altijd om die twee afstanden te lopen en niet de 1.500 meter. Op die afstand is Hassan, net als op de 10.000 meter, regerend wereldkampioene. "Maar het worden de 5.000 en 10.000 meter. Al is het nog niet honderd procent zeker, maar waarschijnlijk wel."

Sifan Hassan - ANP

Zondag tijdens de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo zal Hassan haar laatste 10.000 meter lopen voor Tokio. In oktober vorig jaar liep ze op die afstand daar in extreme natte en koude omstandigheden een Europees record. "Ik heb daar toen vier uur zitten tintelen in de kou. Daarna stond ik een half uur onder de douche." Haar 29.17,45 van toen hoopt Hassan aanstaande zondag te verbeteren, met betere weersomstandigheden. "Het wordt een heel belangrijke race voor mij. De 10.000 meter wordt heel moeilijk dit jaar. Maar twee of drie vrouwen hebben onder de dertien minuten gelopen." "Ik heb mezelf echt verbaasd in oktober. De laatste kilometer voelde ik mijn benen niet meer. Als ik nu net zo loop als toen komt er een hele mooie tijd", is Hassan zelfverzekerd.

Hassan na de 10.000 meter op de FBK-games in 2020 - ANP