Formule 1 haalt Grand Prix van Singapore opnieuw van de kalender

De Grand Prix van Singapore gaat ook dit jaar niet door. De coronapandemie gooit net als vorig jaar roet in het eten voor het stratencircuit. De Formule 1 gaat op zoek naar vervanging voor het evenement dat oorspronkelijk gepland stond voor het weekend van 3 oktober.

Singapore is na de GP van Canada de tweede race die van de kalender gehaald wordt. Turkije zou oorspronkelijk de race van Canada overnemen, maar werd later zelf ook geschrapt. De GP van Australië werd eerder verplaatst naar november.

Alternatieven

Volgens de BBC zouden meerdere circuits kandidaat zijn om de datum van Singapore over te nemen. Dit zou onder andere het eerder gecancelde Turkije kunnen zijn. Ook de uitgestelde race in China zou nu weer in beeld kunnen komen.

De organisatie van de Formule 1 hoopt nog altijd om op 23 races uit te komen dit jaar. Gezien de coronasituatie in Japan, Brazilië en Mexico is het allerminst zeker dat de races daar doorgang vinden.