Engelse topkeepster verrast door op tweede niveau in Tilburg te gaan hockeyen

Het vrouwenteam van hockeyclub Tilburg speelt komend seizoen in de promotieklasse - het tweede niveau in Nederland - maar is er toch in geslaagd een van de beste keepsters ter wereld binnen te halen.

Olympisch kampioene en meer dan honderdvoudig Engels international Maddie Hinch sluit na de Olympische Spelen van Tokio bij de Brabantse club aan.

Nationale grootheid

Hinch werd een nationale grootheid toen ze in 2016 een heldenrol vervulde in de olympische finale tegen Nederland. De Engelse keepster zorgde ervoor dat Oranje in de beslissende shoot-outs geen enkele keer scoorde. Tussen 2016 en 2019 speelde Hinch ook al drie seizoenen in Nederland, voor SCHC. In die jaren werd ze drie keer op rij verkozen tot beste keepster van de wereld.

"Ik heb gekozen voor Tilburg omdat ik toe ben aan clubhockey in een team met potentie en een club met ambitie" zegt Hinch tegen hockey.nl. "Ik kan mijn ervaring meenemen en met de groep de volgende stappen maken."