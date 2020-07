Ruim de helft van de besmettingsbronnen wordt niet achterhaald

Drukte op het Damrak, afgelopen week - anp

De meeste coronabesmettingen vinden plaats in de privésfeer, dus thuis bij familie of op bezoek bij vrienden, zeggen beleidsmakers. Deskundigen trekken die bewering in twijfel omdat van het merendeel van de besmettingen de bron niet bekend is. Ook statistici weerspreken de cijfers, schrijft Trouw. Van de mensen met klachten laat maar een op de vijf zich testen, blijkt uit RIVM-cijfers. Er is dus een grote groep die geen actie onderneemt bij klachten. Van degenen met een positieve testuitslag is bij ruim 40 procent de bron bekend. Dat houdt in dat bij meer dan de de helft van de geregistreerde besmettingen niet bekend is waar de patiënt het coronavirus heeft opgelopen. 'Duidelijk cluster vaak niet vindbaar' "Als iemand die vandaag positief is in de afgelopen twee weken met de trein en tram naar zijn werk is gegaan, vervolgens naar de supermarkt en ook bij zijn broer op bezoek is geweest, dan is het moeilijk de bron te traceren", zegt epidemioloog Amrish Baidjoe. "Tenzij er ook iemand bij je broer op bezoek was, die later besmet bleek en meerdere mensen daar besmet waren. Dan is het waarschijnlijk dat je daar de besmetting hebt opgelopen. Maar vaak is zo'n duidelijk cluster niet vindbaar."

In de trein zijn mondkapjes verplicht - NOS

Neem bijvoorbeeld de besmettingscijfers in het openbaar vervoer. Tijdens de lockdown daalde het aantal treinreizigers naar 110.000 per dag. Inmiddels checken dagelijks weer ruim anderhalf miljoen reizigers in. Dat heeft niet geleid tot een aantoonbaar grote stijging van het aantal besmettingen in de trein, tram of bus. Sterker nog; uit bron- en contactonderzoek blijkt dat slechts 0,1 procent van het totale aantal besmettingen plaatsvindt in het openbaar vervoer. Toch willen die resultaten niet zeggen dat dat percentage klopt. Want van het grote aantal besmettingen waarbij de bron onbekend blijft "kan een kleine fractie in de trein zijn opgelopen". "Maar het zou ook kunnen dat mondkapjes en maatregelen wel effect hebben", aldus Baidjoe. Volgens Baidjoe zijn er naast brononderzoek andere manieren om te testen hoeveel risico reizen met het ov oplevert. "Om dat te onderzoeken zou je naar de mobiliteit van mensen moeten kijken en ze vaker moeten testen. Bijvoorbeeld een groep van 5000 mensen die je regelmatig test en wiens dagelijkse routine je nauwkeurig volgt, zoals het dagelijks met de trein naar hun werk reizen. Die moet je dan eens in de twee of drie dagen testen. Nu worden mensen eerst ziek en daarna wordt er getraceerd. Met zo'n onderzoek doe je het andersom."

Coronatest door de GGD Rotterdam-Rijnmond - anp