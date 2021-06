Vanaf morgen weer naar evenementen en wedstrijden met de CoronaCheck-app

Samenvallend met een nieuwe ronde versoepelingen gaat vanaf morgen de CoronaCheck-app een grotere rol spelen. Met een negatief testresultaat in die app kunnen mensen toegang krijgen tot evenementen of sportwedstrijden. Voor restaurants, theaters of bioscopen geldt dat er meer mensen naar binnen mogen als ze kunnen aantonen dat ze negatief zijn getest.

De afgelopen maanden zijn er proeven gedaan met dit systeem. 'Testen voor Toegang' wordt vanaf morgen landelijk ingevoerd. De Eerste Kamer nam vorige week de wet aan waarin dit wordt geregeld. In beide Kamers leefden er principiële bezwaren tegen en klonk er kritiek op de kosten van het project Testen voor Toegang.

QR-code in de app

De CoronaCheckapp is onderdeel van stap 3 van het openingsplan, met de versoepelingen die morgen ingaan. Na een negatieve coronatest verschijnt op de app een QR-code waarmee je een evenement of binnenruimte in mag. De CoronaCheck-app moet vanaf 1 juli ook bruikbaar zijn voor reizen naar het buitenland.

Grote stap

Volgens de Nijmeegse privacyonderzoeker Jaap-Henk Hoepman kleven er bezwaren aan Testen voor Toegang. "Je normaliseert een gezondheidstest om ergens binnen te komen, dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Ik vind dat wel een grote stap, die we heel makkelijk zetten op dit moment."

Over privacy maakt Hoepman zich minder zorgen. "Natuurlijk moet je laten zien dat het testbewijs ook echt bij jou hoort, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat in Nederland geprobeerd is dat systeem zo privacy-vriendelijk mogelijk op te zetten. Na de controle worden alle gegevens meteen weggegooid."

Digitaal vaardig

Ook seniorenorganisaties zijn kritisch. Ze zijn bang dat het systeem een drempel opwerpt voor ouderen, hoewel het ook mogelijk is zonder de app een QR-code te laten zien. "Maar ook daarvoor heb je een e-mailadres nodig en moet je dus nog altijd digitaal zijn. We zijn bang dat een groep ouderen daarmee wordt buitengesloten," zegt een woordvoerder van de ANBO.

Hoepman is dat met de ANBO eens. "Je moet een smartphone hebben om die app te kunnen installeren of je moet een printer hebben om die QR-code te kunnen printen. Als je dat niet hebt, kun je niet zomaar ergens naar binnen."

Ton Middendorp van de stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, ziet dat niet als een probleem. "Je moet via een website iets kunnen boeken. De ervaring leert dat heel Nederland dat wel kan. We kunnen allemaal een vliegreis of een theater boeken. Dat gaat wel lukken"

Zo snel mogelijk afbreken

Middendorp ziet het systeem als een tijdelijke oplossing om al eerder dingen mogelijk te maken tijdens de coronacrisis. "Hoe eerder ik de boel weer kan afbreken, hoe liever het me is. Maar voorlopig zijn die beperkingen er nog en dan is testen een prima middel om die beperkingen te verminderen."

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft het een reëel scenario genoemd dat in september de basismaatregelen kunnen worden losgelaten, maar het RIVM durft het vaststellen van zo'n einddatum nog niet aan.