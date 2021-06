Valverde pakt ritzege in snelle etappe Dauphiné, Loetsenko nieuwe leider - NOS

Alejandro Valverde heeft de zesde rit in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Aleksej Loetsenko kwam als zevende over de streep en nam de leiderstrui over van Lukas Pöstlberger.

In de razendsnelle rit over 167 kilometer (ruim 43 km/u voor een etappe met twee beklimmingen van de tweede categorie en één van de derde) gingen veertien man ervandoor.

De Amerikaan Lawson Craddock hield het het langst vol, maar werd op de slotklim op 3 kilometer van de finish achterhaald. In de sprint bergop leek Geoghegan Hart de juiste versnelling te plaatsen, maar de 41-jarige Valverde had toch de beste benen.

Wilco Kelderman werd vierde en Steven Kruiswijk tiende.