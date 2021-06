Voorlopige stop op werkvergunningen Aziatische koks wegens misbruik en mensenhandel

Het verstrekken van werkvergunningen voor Aziatische koks wordt voorlopig stopgezet vanwege ernstige vermoedens van misbruik en mensensmokkel. Dat heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken bekendgemaakt.

De signalen zijn zo ernstig, zegt Koolmees, dat het kabinet snel wil ingrijpen om verder misbruik te voorkomen.

Koolmees verwijst naar publicaties in Trouw en de Groene Amsterdammer. Daaruit blijkt dat door de immigratiedienst IND sinds de corona-uitbraak zo'n vijfhonderd werkvergunningen zijn verstrekt via de verruimde regeling, terwijl er door de coronamaatregelen in restaurants nauwelijks werk was.

Maar ook van de Nederlandse vertegenwoordigingen en immigratieambtenaren in China komen signalen binnen die wijzen op mensenhandel en mensensmokkel, zegt Koolmees.

Tekort

De verruimde regeling kwam er mede op aandringen van de Tweede Kamer, omdat restaurants klaagden over een tekort aan specialistische koks voor Aziatische gerechten. Dit was overigens voor de corona-uitbraak.

De Kamer krijgt vier weken de tijd om op het stoppen van de vergunningverlening te reageren. Ondertussen onderzoekt het kabinet wat de mogelijkheden zijn om misbruik tegen te gaan. Aanvragen om de werkvergunningen voor koks die hier al werken te verlengen worden wél in behandeling genomen.