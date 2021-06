Olympisch hordenkampioene McNeal vijf jaar geschorst na overtreden dopingregels

De Amerikaanse atlete Brianna McNeal is voor vijf jaar geschorst. De olympisch kampioene op de 100 meter horden zou vorig jaar een dopingcontrole gemanipuleerd hebben.

De schorsing van de Amerikaanse gaat met terugwerkende kracht op 15 augustus 2020 in. De 29-jarige McNeal gaat nog in beroep bij het CAS en mag hangende het beroep wel bij de trials om de olympische tickets uitkomen. De zaak wordt voor de start van de komende Olympische Spelen behandeld.

De Olympische Spelen beginnen op 23 juli. McNeal, concurrente van Nadine Visser, zou als een van de favorieten gelden in Tokio.

Goud

McNeal won in 2013 WK-goud en in 2016 olympisch goud. De WK van 2017 miste ze omdat ze toen een jaar geschorst was omdat ze drie dopingcontroles in een jaar gemist had. Bij de WK van 2019 werd ze in de eerste ronde gediskwalificeerd wegens een valse start.