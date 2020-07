Rechtbank Amsterdam: Poolse rechtbanken zijn niet langer onafhankelijk van regering

Poolse rechtbanken zijn niet langer onafhankelijk van de regering, doordat de rechtstaat in het land sterk is aangetast. Tot dat oordeel komt de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Amsterdamse rechtbank in een zaak over de overlevering van een Poolse verdachte.

De uitspraak heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor de overlevering van verdachten aan Polen. De Amsterdamse rechtbank is de enige rechtbank in Nederland die bevoegd is om te beslissen over het uit- en overleveren van in Nederland verblijvende buitenlandse verdachten.

De IRK heeft het Europese Hof van Justitie gevraagd of de overlevering van verdachten aan Polen moet worden stopgezet. Het is de eerste keer dat het hof die vraag krijgt.