RIVM meldt 2440 nieuwe coronabesmettingen; gemiddeld 16 procent daling

De GGD-teststraat in Bovenkarspel - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 2440 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 345 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2616 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 16 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

Besmettingen corona 4 juni 2021 - NOS

Ziekenhuisbezetting daalt verder Ook in de ziekenhuizen loopt de bezetting verder terug. Er liggen vandaag 1065 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1098), van wie 377 op de IC (gisteren: 394), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ziekenhuizen corona 4 juni 2021 - NOS

Acht overleden covidpatiënten De verbetering van de cijfers vertaalt zich ook in het dalend aantal sterfgevallen als gevolg van covid-19. Bij het RIVM werden 8 overleden covidpatiënten gemeld. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 8 doden per dag, tegen 13 doden per dag een week eerder.

Doden corona 4 juni 2021 - NOS

Bekend is dat bij het RIVM niet alle coronadoden worden gemeld; niet alle mensen met covid worden getest. De 'oversterftecijfers' van het CBS geven daarom een betrouwbaarder beeld van de werkelijke situatie. Uit de vandaag gepubliceerde cijfers over vorige week blijkt een lichte 'ondersterfte': er overleden 50 mensen minder dan normaal en 250 minder dan in de week daarvoor. Ondersterfte ontstaat als een bovengemiddeld aantal mensen met een kwetsbare gezondheid in een bepaalde periode overlijdt, waardoor er in de periode daarna juist minder sterfgevallen zijn dan normaal.

Oversterfte 4 juni 2021 - NOS