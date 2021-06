Volleyballers verslaan Duitsland en boeken eerste Nations League-zege

De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste overwinning in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in het Italiaanse Rimini met 3-2 (25-18, 23-25, 25-20, 23-25, 15-13) van Duitsland.

Na vier nederlagen op rij, tegen Rusland (1-3), Japan (2-3), Iran (3-0) en Slovenië (3-0), keek Oranje in de eerste set tegen een 11-9 achterstand aan, maar daarna nam de ploeg met sterk spel afstand.

Ter Horst en Abdelaziz

In de tweede set kwam Nederland ondanks matig serveren en zwak blokkeren op 23-21, maar de set was toch een prooi voor de Duitsers.

Nederland won dankzij goed werk van Thijs ter Horst (26 punten) en Nimir Abdelaziz (24 punten) simpel de derde set en was in de vierde set vanaf 16-14 de de draad even kwijt. In de vijfde set was de ploeg exact op tijd bij de les en was de eerste zege in de Nations League een feit.