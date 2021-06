Kaag: gesprek met Protasevitsj op Wit-Russische staats-tv vreselijke vertoning

De algemene indruk is dat het gesprek onder druk is opgenomen. Ook volgens de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken lijkt het erop dat Protasevitsj afgedwongen teksten moest voorlezen.

Minister Kaag vindt het interview dat de Wit-Russische staats-tv gisteren uitzond met de gearresteerde journalist Roman Protasevitsj "een vreselijke vertoning". In het gesprek neemt Protasevitsj de verantwoordelijkheid op zich voor "acties die de openbare orde schenden". Verder zegt hij president Loekasjenko te respecteren en zich nooit meer met politiek te bemoeien.

Vader Protasevitsj over 'interview' zoon: 'Niemand moet dit geloven' - NOS

Kaag wijst erop dat de Europese Unie nieuwe sancties tegen Loekasjenko heeft afgesproken. In de Tweede Kamer neemt het ongemak toe over de volgens velen trage uitwerking van die strafmaatregelen, Kaag benadrukt dat de sancties nu worden afgerond. Doel is volgens haar om het Wit-Russische regime zo hard mogelijk te raken en dingen te kunnen veranderen.

Zij riep de regering in Minsk nog eens op gevangenen vrij te laten. Maar ze voegde eraan toe dat ze niet naïef is: "Loekasjenko zegt natuurlijk niet: 'er komen sancties aan, dus het gaat meteen veranderen.'"