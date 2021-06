Arrestaties voor fraude met cryptomunten via pump-en-dump

De politie heeft drie mannen aangehouden voor fraude met cryptomunten. Ze kwamen naar voren in een onderzoek naar de cryptohandelsplaats Coinhouse.eu. Als eigenaren worden de drie verdacht van het verduisteren van tegoeden van klanten en oplichting.

Een man van 39 uit Deventer is al op 20 mei opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn eigen cryptomunten heeft gemaakt. Een 22-jarige man uit Apeldoorn zit vast op verdenking van oplichting en verduistering. De derde verdachte is een man van 41 uit Zaandam die werd opgepakt bij het doorzoeken van een loods in die plaats.

In de loods stonden computers die werden gebuikt bij de handel in de cryptovaluta. Die zijn in beslag genomen net als diverse voertuigen, een woning en cryptovaluta.

Pump-en-dump

De verdachten verdienden geld met de zogeheten pump-en-dumpmethode. De 39-jarige verdachte maakte zelf cryptomunten met namen als ERSO, MALC, EUROP en TulipMania. Op een forum voor cryptomunten en via Twitter maakte hij daarvoor reclame.

Op het moment dat mensen geïnteresseerd raken en willen gaan kopen (het pumpen) stijgt de prijs. Op een bepaald moment verkoopt de aanbieder tegen een hoge prijs grote hoeveelheden (het dumpen). De prijs zakt daardoor razendsnel.

Mensen die zo'n pump-en-dump organiseren, hebben voorkennis en kunnen zo onwetenden misleiden. De AFM, die toezicht houdt op de financiële markten, kan hier niets tegen doen, omdat de cryptomunten niet onder AFM-toezicht vallen. De Europese Unie bekijkt wel of dit moet veranderen.

QR-fraude

De man uit Deventer wordt ook verdacht van fraude met QR-codes. Mensen werden telefonisch benaderd, waarbij de beller zich voordeed als een medewerker van een bank. Ze kregen een verhaal te horen over een internationale betaling die klaarstond, waarna ze werden verleid om een QR-code te scannen.

De QR-code verwees door naar een betaalpagina, die eigenlijk een phishingwebsite was. Slachtoffers die dat niet doorhadden, gaven criminelen toegang tot hun bankgegevens.

