Sabalenka verliest in Parijs van 'toptienbeul' en faalt weer op grandslamniveau

Sabalenka, de mondiale nummer vier, strandde ook in haar veertiende poging in een vroegtijdig stadium en heeft de achtste finales de US Open (2018) en Australian Open (2021) als beste resultaat op een grandslamtoernooi.

Overigens geldt Pavljoetsjenkova, de nummer 32 van de wereld, als een erkende toptienbeul. De 29-jarige Russin versloeg voor de 37ste keer een speelster uit de mondiale toptien.

Williams en Azarenka

Door het resultaat zijn Serena Williams (7) en Viktoria Azarenka (15) de hoogst genoteerde speelsters in het onderste deel van het speelschema bij de vrouwen op Roland Garros.

Tweevoudig grandslamkampioene Azarenka bereikte de achtste finales dankzij een zege op de Amerikaanse Madison Keys: 6-2, 6-2.