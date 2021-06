Aartsbisschop München dient ontslag in wegens 'misstanden' katholieke kerk

De aartsbisschop van München, kardinaal Reinhard Marx, heeft zijn ontslag ingediend bij de paus. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat de kerk zich "op een dood punt bevindt" na alle schandalen rond seksueel misbruik door kerkelijke gezagsdragers. Hij hoopt dat zijn vertrek daar een kantelpunt van kan maken.

"Het is belangrijk voor mij om de verantwoordelijkheid te nemen voor de catastrofe van seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen in de afgelopen decennia", schrijft Marx, die eerder voorzitter was van de bisschoppenconferentie, waarin bisschoppen samen beleid maken en uitvoeren. "Het is pijnlijk voor mij om getuige te zijn van de ernstige schade aan de reputatie van de bisschoppen, zowel in de kerk als in de maatschappij."

Zwijgen

Marx zegt dat ook hij zich schuldig heeft gemaakt aan zwijgen en dat hij vooral bezig is geweest met de reputatie van de kerk, in plaats van tegen de misstanden op te treden. "Het niet opmerken en negeren van de slachtoffers, was zeker onze grootste fout uit het verleden."

Volgens Duitse media heeft paus Franciscus Marx' ontslag vooralsnog niet aanvaard en hem opgedragen op zijn post te blijven.