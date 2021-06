'Russische tennisster op Roland Garros opgepakt om matchfixing'

De Franse politie heeft tennisster Jana Sizikova donderdagavond in haar hotelkamer in Parijs aangehouden, zo melden Franse media. De 26-jarige Russin wordt verdacht van matchfixing in het dubbelspel op Roland Garros.

Er loopt sinds oktober een onderzoek naar Sizikova, nadat er bij haar eersterondepartij in het vrouwendubbelspel op Roland Garros 2020 afwijkende patronen in het gedrag van gokkers werden geconstateerd.

De 26-jarige Sizikova, die toen een duo vormde met de Amerikaanse Madison Brengle, gedroeg zich in die wedstrijd (tegen de Roemeensen Andreea Mitu/Patricia Maria Tig) opmerkelijk.

In de vijfde game game van de tweede set verloor Sizikova haar servicegame op love, door twee dubbele fouten te slaan en een punt opzettelijk weg te geven door een glijpartij. Mitu en Tig wonnen de partij destijds met 7-6, 6-4.

Laagvlieger in het mondiale tennis

Sizikova, die donderdag in de eerste ronde werd uitgeschakeld in de damesdubbelspel bij de huidige editie van Roland Garros, sloeg in haar carrière iets meer dan 200.000 dollar aan prijzengeld bij elkaar. Ze won als dubbelspeelster één WTA-titel tot nu toe: twee jaar geleden in Lausanne.