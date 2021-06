CDA wijst voorstel voor vorming nieuw provinciebestuur Limburg af

Er dreigt een impasse te ontstaan over de vorming van een nieuw provinciebestuur in Limburg. De Statenfractie van het CDA wijst het voorstel van verkenner Onno Hoes af om te komen tot een extraparlementair College van Gedeputeerde Staten dat wordt gesteund door acht partijen.

Het gaat dan naast het CDA om VVD, GroenLinks, SVL, PvdA, D66, Lokaal-Limburg en 50Plus. Hoes had voorgesteld dat de acht partijen gedeputeerden zouden leveren. Het nieuwe provinciebestuur zou uit vijf tot zeven gedeputeerden moeten bestaan.

Onvoldoende vertrouwen

Het CDA heeft onvoldoende vertrouwen in (een aantal van) die partijen, meldt, 1Limburg. "Voor ons is er niet voldoende basis voor een stabiel bestuur", zei fractievoorzitter Mariska Werry tijdens een vergadering van Provinciale Staten over het advies van Hoes.

Het CDA is voorstander van een zakenkabinet met gedeputeerden van buiten de politiek.

Het voltallige provinciebestuur van Limburg - inclusief gouverneur Theo Bovens - stapte op naar aanleiding van een subsidieschandaal waarin de CDA'er Herman Vrehen de hoofdrol speelt. Vrehen sluisde als directeur van een natuurstichting subsidie van de provincie door naar eigen bedrijven.