Robben ontbreekt in selectie FC Groningen voor eerste oefenduel

Arjen Robben moet het eerste oefenduel van FC Groningen aan zich voorbij laten gaan. De 36-jarige aanvaller is nog niet fit genoeg om zich bij de selectie te voegen voor de oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo, die zaterdag op het programma staat.

"Voor Arjen geldt een individueel programma dat erop is gericht dat hij erbij is als we de competitie starten tegen PSV", vertelde trainer Danny Buijs voorafgaand aan het oefenduel. "Op dit moment ziet dat er heel goed uit. Het gaat uiteindelijk om de start van de competitie."