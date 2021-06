Verstappen snelste in eerste vrije training Bakoe, Ferrari's ook weer rap

Max Verstappen is de eerste vrije training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan goed doorgekomen. De Nederlandse leider in de WK-stand, die tijdens zijn sessies wel meerdere keren flink gehinderd werd, was na een uur trainen nipt de snelste van het veld.

"Bakoe is nooit makkelijk", liet Verstappen eerder deze week al weten. "We rijden met weinig neerwaartse druk vanwege dat enorm lange rechte stuk. Daardoor zijn de bochten lastig. Het is zeker niet mijn favoriete baan."

Desondanks was Verstappen dus de snelste op het stratencircuit in Bakoe, al zeggen tijden bij de vrije trainingen lang niet altijd alles. Net als in Monaco waren de Ferrari's van Charles Leclerc (tweede) en Carlos Sainz (derde) ook weer rap in de eerste vrije training.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton, op vier punten achterstand van Verstappen tweede in de WK-stand, moest genoegen nemen met de zevende tijd.