Vaccinatiezorgen over mensen met migratie-achtergrond

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond willen zich minder vaak laten vaccineren tegen corona. Dat is zorgelijk, omdat binnen deze groep vaker mensen op de IC belanden met covid-19. We gaan langs in een Utrechtse wijk waar veel mensen met een migratie-achtergrond wonen. Een GGD-arts schuift aan in de studio.