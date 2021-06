Brand huizenblok Den Haag niet veroorzaakt door brandstichting

De grote brand in een huizenblok in Den Haag was niet het gevolg van brandstichting, blijkt uit onderzoek van de politie. Bij de brand op 20 mei in de Wouwermanstraat raakten veertig woningen onbewoonbaar. Ook werd een moskee verwoest.

Het Nederlands Forensisch Instituut heeft sporenonderzoek gedaan en de politie getuigen verhoord en camerabeelden bekeken. De uitkomst van het onderzoek is dat er geen aanwijzingen zijn voor brandstichting.

Er loopt nog een apart onderzoek naar de bouwkundige staat van het blok, meldt Omroep West. Dat wordt uitgevoerd door de gemeente en de brandweer.

Bewoners die na de brand niet meer naar hun huizen terug konden zijn in eerste instantie door de gemeente opgevangen in een hotel. Woningcorporaties in Den Haag hebben voor een deel van de getroffenen tijdelijke woonruimte beschikbaar gesteld. Vandaaruit wordt gekeken naar een nieuwe definitieve woonplek.