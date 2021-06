Medisch team vertrokken naar Suriname: 'Het is een war zone'

Er is een tekort aan bedden, medicijnen, verpleegkundigen, vaccins in Suriname. Eigenlijk aan alles. Per dag komen er zo'n 300 coronabesmettingen bij. Per 100.000 inwoners is dat drie keer meer dan in Nederland. Dokters moeten kiezen welke patiënten ze opnemen en welke niet.

"Een anesthesist vertelde me: het is een war zone", zegt gepensioneerd chirurg Chander Mahabier. Hij is één van de leden van het team met medisch personeel dat vandaag vanaf Schiphol naar Suriname is vertrokken. Zij gaan de gezondheidszorg ondersteunen, in de hoop de coronasituatie weer onder controle te krijgen.

Mahabier gaat opereren in een ziekenhuis in het district Nickerie: "Er gaan ook IC-verpleegkundigen mee, intensivisten, microbiologen, technici. We gaan ondersteuning geven die men nu niet heeft."

Dubbele diensten

De verpleegkundigen daar draaien nu bijvoorbeeld dubbele diensten van 08.00 uur tot 21.00 uur. Tandartsen assisteren op de IC's. Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden hun hulp aan. Maar het is niet genoeg. "We hebben behoefte aan nog twintig of dertig artsen", zegt een arts in het Academisch Ziekenhuis in Paramaribo. "En ook zoveel verpleegkundigen."

Het team dat vandaag naar Suriname is vertrokken, zo'n twintig man sterk, is dan ook pas een eerste team. Naast dat ze meehelpen in de zorg, gaan ze vooral ook kijken naar wat er meer nodig is.

"Mijn hart spreekt, ik móét ernaartoe," vertelt één van de verpleegkundigen die naar Suriname gaan: