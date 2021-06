Opvolger Concorde in zicht: United koopt 15 supersonische vliegtuigen

Tekening van Booms Overture - AFP

United Airlines werkt aan de terugkeer van supersonisch vliegen voor passagiersvluchten. Ruim 20 jaar nadat de Concordes in de mottenballen zijn verdwenen, heeft de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij een aanbetaling gedaan voor vijftien supersonische toestellen. United wil de toestellen kopen van Boom Supersonic uit Denver, dat momenteel werkt aan een eerste prototype. Als de toestellen voldoen aan alle veiligheids- en milieueisen, zal het luchtvaartbedrijf ze daadwerkelijk aankopen. Het heeft bovendien nog een optie op 35 toestellen meer. United hoopt dat passagiers in 2029 tickets kunnen boeken. Met een supersonisch vliegtuig is de reis van Londen naar New York in 3,5 uur te maken, grofweg een halvering. San Francisco-Tokio is zes uur. Vanwege de supersonische knal die vliegtuigen maken als ze sneller gaan dan het geluid is vliegen boven land niet gewenst.

Passagiersvluchten op supersonische snelheid werden in 1976 mogelijk met de Brits-Franse Concorde. Omdat vanwege het brandstofverbruik de tickets duur bleven, sloeg deze vorm van reizen nooit aan bij het grote publiek. De terugval in vliegverkeer na de aanslagen van 9/11 en een vliegramp bij Parijs in 2000 luidden het einde in voor de Concorde.