NBA-kampioen Lakers gestrand in play-offs

Los Angeles Lakers heeft de eerste ronde van de play-offs van de NBA niet overleefd. De titelhouder verloor met 113-110 van Phoenix Suns, dat daardoor de best-of-7-serie met 4-2 won.

Los Angeles was in de serie nog wel op een 2-1 voorsprong gekomen, maar de zestienvoudig kampioen moest de laatste drie duels zijn meerdere erkennen in de Suns, die in de reguliere competitie als tweede waren geëindigd.

Nummer zeven Los Angeles startte met Anthony Davis, maar die had nog te veel last van een liesblessure en viel al na vijf minuten uit. LeBron James moest de kar in zijn eentje trekken, maar kon met 29 punten de nederlaag niet voorkomen.

Bij de Suns blonk Devin Booker uit met 47 punten en elf rebounds. Na afloop ontving de guard het wedstrijdshirt van James, gesigneerd door de spelers van de Lakers.