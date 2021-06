Argentinië speelt na eerbetoon voor Maradona gelijk tegen Chili

Argentinië heeft de WK-kwalificatiereeks hervat met een 1-1 gelijkspel tegen Chili. In het eerste kwalificatieduel sinds zeven maanden in Zuid-Amerika opende aanvoerder Lionel Messi na een klein half uur de score door een strafschop feilloos binnen te schieten.

Even daarvoor had Guillermo Maripan Inter-spits Lautaro Martinez neergehaald in het strafschopgebied waarna de bal op de stip ging.