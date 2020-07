Verstappen leidt de dans bij eerste vrije training, comeback Hülkenberg

De Duitser, die afgelopen seizoen een aflopend contract bij het team van Renault had en geen nieuw stoeltje in de Formule 1 kon vinden, verving bij Racing Point Sergio Pèrez. De Mexicaan testte onlangs positief op covid-19 en mag dit weekend niet in actie komen.

Hülkenberg zette uiteindelijk de negende tijd neer. Zijn tijdelijke teamgenoot Lance Stroll hoefde alleen Verstappen en Hamilton voor zich te dulden.

"Dat Racing Point voor Hülkenberg kiest is logisch", aldus Formule 1-commentator Louis Dekker. "Hij is ervaren, snel, fit en kan zo instappen. Bovendien kent hij veel mensen in het team omdat hij in het verleden, toen Racing Point nog Force India heette, jarenlang voor de renstal heeft gereden."

Later vandaag, om 16.00 uur, staat de tweede vrije training op het programma.